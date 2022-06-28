شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تنفيذ 29 مشروعا فى مركز بدر بتكلفة 2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لرصف الطرق الرئيسية لمركز ومدينة بدر – محافظة البحيرة، حيث إنه يتعذر سير السيارات على تلك الطرق، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث وتهديد أرواح المواطنين.

وطالب النائب بدعم من وزارة التخطيط للطرق فى مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، طالبا توفير اعتماد 20 مليون جنيه لرصف وتأهيل الطرق، لافتا إلى أن عدم رصف الطريق يتسبب في تعطيل الحركة وسير السيارات وكثرة الحوادث.

وعقب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قائلا: "مدينة بدر ليست مهمشة ويتم تنفيذ 29 مشروع فيها بتكلفة 2 مليار و421 مليون، كما يتم تنفيذ محطات صرف وانحدار بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه، وتخصيص تكلفة 27 مليون للطرق، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه فى المشروع القومى حياة كريمة".

وتابع المحافظ: "لابد أن يتم إنهاء الصرف أولا ثم يتم الرصف، ولا يتم العمل فى الشارع إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمرافق والاتصالات وغيرها"، موضحاً أن مدينة بدر مدرجة في مبادرة حياة كريمة.