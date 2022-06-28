شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: عضوية مجلس الحوار الوطنى مهمة ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها تشرفت بتكليفها لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أنها تمثل مهمة ثقيلة يعول عليها الكثير في القادم، خاصة وأن الحوار الوطني شامل لكافة الأطياف بالمجتمع ويحتاج للاتفاق وإيجاد مساحات مشتركة وطنيه، ومن ثم إدارة حوار بهذا الشكل والتوسع يمثل مسئولية حتى نتمكن من الخروج بنتائج في صالح الوطن واستقراره وأمنه.

وأكدت" صابر"، أن المطلوب من مجلس أمناء الحوار الوطني هو إدارة مخرجات هذا الحوار بشكل جيد يما يترتب عليه الوصول لنتائج هامة وحيوية في كافة المحاور، معتبرة أنها ستعمل على أن يكون نتاج الحوار أجندة واضحة في كل محور يتم العمل على تنفيذ وتطبيق السياسات التي جاء به.

واعتبرت أن الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد اكبر قدر من المساحات المشتركة بين المشاركين في الأولويات الوطنيه والوصول لإصلاح تشريعي وتنفيذي بما يخدم الوطن، موضحة أن الحوار مع المعارضة لن ينتهي باتفاق متكامل مع الحكومة وإنما الوصول لمساحات مشتركة فيما يخص الأولويات والقضايا الهامة.

وطالبت " صابر"، أن يكون لدى الجميع الرغبة الرئيسية الكافية للمشاركة في هذا الحوار وإنجاحه، للوصول لمستقبل أفضل في إطار المضي نحو الجمهورية الجديدة وإيجاد مستقبل أفضل للشعب المصري قائلة "نحن أمام حوار يتسع للجميع ويمثل خطوة غير مسبوقة على مدار ال 8 سنوات الماضية... وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة البناءة ووضع الرؤى لما يمكن من الوصول لمخرجات تخدم الوطن" .