شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهدي كوسوفو 25 طناً من التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية كوسوفو المتضمنة 25 طنا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى كوسوفو فيصل بن غازي حفظي، بحضور مفتي جمهورية كوسوفو نعيم ترنافه، وعدد من الشخصيات في المشيخة الإسلامية، وممثل من وزارة المالية وفريق من المركز، وذلك في العاصمة بريشتينا.

يأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.