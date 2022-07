شلل الأطفال يعود إلى لندن.. ما مدى خطورته؟

الدمام - شريف احمد - كارثة صحية اكتشفتها السلطات البريطانية في مجاري الصرف الصحي بالعاصمة لندن، إذ تقبع بؤرة وبائية لمرض شلل الأطفال، والتي يحيط بها حالة من الغموض حول كيفية تشكلها.

وقالت الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة أعلنت "حادثة وطنية" نادرة بعد العثور على آثار لفيروس شلل الأطفال شديد العدوى في مياه الصرف الصحي في لندن.

نبذة عن شلل الأطفال

شلل الأطفال، مرض مُعدٍ ويسبب الإعاقة ومميت، يغزو الجهاز العصبي وينتشر بشكل أساسي من خلال تلوث البراز.

لا يوجد علاج حتى اليوم، لكن التطعيمات منذ الستينيات، ومعظمها في مرحلة الطفولة، قد غيرت قواعد اللعبة، ما سمح للعديد من البلدان بالقضاء على شلل الأطفال البري.

تفاصيل غامضة

بريطانيا مثل العديد من الدول المتقدمة، خالية إلى حد كبير من مرض شلل الأطفال منذ الثمانينيات بسبب ارتفاع معدل التطعيم، إذ لا يتم الإبلاغ، عن أي حالات، ومع ذلك، قالت وكالة الأمن الصحي والمنظم الطبي إن السلطات وجدت آثارًا لفيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي التي جُمعت من أعمال معالجة الصرف الصحي في لندن، كجزء من "المراقبة الدورية"، وتغطي محطة معالجة مياه الصرف الصحي ما يقرب من 4 ملايين نسمة في شمال وشرق العاصمة.

وقال البيان: "التحقيقات جارية بعد العثور على عدة فيروسات وثيقة الصلة ببعضها البعض في عينات مياه الصرف الصحي المأخوذة بين فبراير ومايو".

وأوضح البيان إن الاكتشاف يشير إلى أنه من المحتمل "وجود بعض الانتشار بين الأفراد المرتبطين بشكل وثيق في شمال وشرق لندن وأنهم يلقون الآن سلالة فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في برازهم".

وباء من الخارجفيروس شلل الأطفال المشتق من النمط 2 - على عكس السلالة البرية أو التي تحدث بشكل طبيعي - هو شكل ضعيف من الفيروس الحي المستخدم في لقاحات شلل الأطفال الفموية، وهو غير مستخدم في بريطانيا، لأنه يمكن أن ينتشر إلى الأشخاص غير الملقحين، لكنها تظل شائعة في دول مثل باكستان وأفغانستان ونيجيريا.

