عاجل.. إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة المصرية "نيرة أشرف" للمفتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر حكمها في قضية قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف.



حيث قضت المحكمة اليوم الثلاثاء حكمها بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بمصر لمفتي الجمهورية المصرية.

كما حددت محكمة جنايات المنصورة بمصر جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

يذكر ان الجلسة عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وجاء أمر الإحالة أن المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته.

وكانت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، بمصر أصدرت قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.