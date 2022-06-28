شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب بحرينى: زيارة الرئيس السيسي للمنامة علامة فارقة فى تاريخ العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمحلل السياسى البحرينى الدكتور عبدالله الجنيد؛ إن جولة الرئيس السيسي الخليجية تأتي ضمن الإطار التنسيقي بين الكتلة الحرجة والممثلة للموقف العربي سياسيا في مواجهة كافة التحديات.

وأضاف الجنيد؛ فى تصريحات خاصة الخليج 365 ؛ أن انطلاق تلك الجولة لها دلالاتها الخاصة وكذلك رسائلها السياسية، وستكون البحرين إحدى المحطات الرئيسية ضمن تلك الجولة لما تمثله العلاقات البحرينية المصرية من حالة خاصة تاريخيا وسياسيا واجتماعيا.

وتابع: "وقد مثلت العلاقة الشخصية بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السيسي بعداً خاصا في تاريخ العلاقات البحرينية المصرية، وكلنا يتذكر كيف واجه الاثنين تحديات مشروع الربيع العربي المشؤوم بإرادة مشتركة. تلك المحطة ستمثل علامة تاريخية فارقة في تاريخ العلاقة الاستراتيجية المصرية الخليجية المصيرية. فأهلا وسهلا بالرئيس السيسي في بلده البحرين وكل بيوتها بيته".