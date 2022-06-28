شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تجتمع مع "التنظيم والإدارة" و"المالية" لحل مشكلة عمال النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماعا فى بداية دور الانعقاد الثالث في شهر أكتوبر المقبل، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي المالية والتنمية المحلية، لحل إشكالية عمال النظافة ومطالبهم بالتثبيت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس عن البحيرة.

وناقش الاجتماع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تثبيت عمال النظافة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية على درجة مالية بباب الأجور بالموازنة العامة للدولة.

وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة بضرورة أن يكون هناك حلول تدريجية، قائلا: على الأقل يتم دفع نصف المرتبات من الخزانة العامة والباقي من موازنة المحافظة، لحين عمل التعديل التشريعي في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد ممثل جهاز التنظيم والإدارة، أنه لم يتم تثبيت أيا من العمالة في قطاع النظافة، إلا لمن حصلوا على أحكام قضائية.

وقال النائب أحمد السجيني: هذه رسالة لكل عامل غير مثبت بأن يقوم برفع دعوى قضائية، مشددا على أن اللجنة ستفتح هذا الملف في بداية شهر أكتوبر المقبل وسيتم مناقشتها على مستوى الجمهورية لوضع حل لازم للأزمة.