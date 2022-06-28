شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستجيب لـ"نائب التنسيقية" وترسل مأمورية خاصة لتجديد بطاقة نزيل بـدار مسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت وزارة الداخلية، مأمورية خاصة من قطاع الأحوال المدنية بالوزارة، إلى إحدى دور "رعاية المسنين" في عين شمس بمحافظة القاهرة، لتجديد بطاقة الرقم القومي لأحد نزلاء الدار.

وجاء التحرك من الوزارة، استجابة للطلب الذي قدمه من النائب عمرو يونس، أمين سر التكتل البرلماني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بضرورة مراعاة ظروف النزيل الصحية والتي تمنعه من الحركة.

ووجه النائب عمرو يونس، الشكر لوزارة الداخلية علي التحرك الفوري، وسرعة الإستجابة لخدمة أهالينا من كبار السن.