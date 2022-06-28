التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم الخدمات الطبية بالغربية وبنى سويف والفيوم مجانا

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القاهرة - سامية سيد - استمرار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي في تقديم الخدمات الطبية بمحافظات الغربية وبني سويف والفيوم بالمجان

توقيع الكشف الطبي علي 2000 مواطن وإجراء 11 عملية قلب مفتوح

اعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم قيام مؤسسة صناع الخير بتوقيع الكشف الطبى على عيون 2000 مواطن من أهالي قرى قرانشو والقرى المحيطة بمركز بسيون بالغربية وقرى أشمنت والقرى المحيطة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

يأتي ذلك فى اطار المرحلة الثانية من مبادرة (وصل الخير2) والتي تم اطلاقها في شهر مايو 2022، وتهدف لضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الاكثر احتياجاً والاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم حيث حدد التحالف الوطني واعضاءه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف، والذي يقدر بـتسع مليارات جنيه إلي جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وانشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح التحالف فى بيان له أن خدمات مؤسسة صناع الخير للكشف على أمراض العيون لأهالي قرى الغربية وبنى سويف تنوعت ما بين توقيع الكشف الطبى وتوزيع الأدوية بالمجان تماما وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها للأهالي قريبا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لاجراءها قريبا.

وأشار التحالف إلى أن جميع خدمات قافلتى صناع الخير بالغربية وبنى سويف تقدم بالمجان تماما.

وفي السياق ذاته قامت جمعية الاورمان باجراء عمليات قلب مفتوح (تغير صمام ميترالي /زرع شرايين تاجيه بالقلب) بمحافظه الفيوم للمواطنين من الوجه القبلي والصعيد، وذلك بواقع 11 حالة بالمجان بنسبة 100٪ .

ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.