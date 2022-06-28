شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة السبع»: قلقون للغاية حيال وضع حقوق الإنسان في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الصين، اليوم الثلاثاء، إلى عدم إفشال العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم:" نحن نصر على ذلك في كل المحادثات التي نجريها"، وأردف أن زعماء المجموعة أكدوا لبعضهم البعض خلال اللقاء:"سنواصل فعل ذلك معا".

ودعا زعماء دول مجموعة السبع الصين إلى الحفاظ على حقوق الإنسان، حيث جاء في البيان الختامي للقمة:" نحن قلقون للغاية حيال وضع حقوق الإنسان في الصين، وسنواصل الدفاع عن القيم العالمية ومطالبة الصين بأمور من بينها احترام الحريات الأساسية العامة وحقوق الإنسان وكذلك في إقليم التبت وإقليم شينجيانج حيث يسبب لنا العمل القسري هناك قلقا بالغا".