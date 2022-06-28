شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة المنصورة تقضي بإعدام قاتل الطالبة «نيرة أشرف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت محكمة المنصورة بإعدام قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف.

وكانت أولى جلسات محاكمة الشاب الذي أقر بقتل الطالبة أمام جامعتها في المنصورة بدلتا النيل شمال القاهرة، إثر رفضها الارتباط به، قد بدأت يوم الأحد الماضي.

وأحالت النيابة العامّة المصريّة يوم الأربعاء الماضي (22 يونيو) المتهم على محكمة الجنايات بمحافظة الدقهلية، لاتهامه بـ"قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار"، بعد أن أقر بارتكابه الجريمة.

إذ بينت التحقيقات أن محمد عادل، راقب نيرة وترصدها، بوقت سابق ليعرف موعد توجهها إلى الجامعة، بحسب ما أفاد عشرات شهود العيان. ثم باغتها بسكين في ظهرها، وطعنها عدة مرات، ليعود وينحرها قاصدًا إزهاق روحها، وسط الشارع وأمام المارة.

فيما شكلت تلك الجريمة صدمة في الشارع المصري لفظاعتها.