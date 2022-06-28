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انت الان تتابع خبر الإصابات تواصل الارتفاع.. الموقف الوبائي في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2212 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 594 حالة للشفاء، و 4 وفيات بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 13451 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت إلى تلقي 13451 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.