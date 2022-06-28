الارشيف / اخبار العالم

الإصابات تواصل الارتفاع.. الموقف الوبائي في العراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الإصابات تواصل الارتفاع.. الموقف الوبائي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2212 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 594 حالة للشفاء، و 4 وفيات بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 13451 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ExtImage-6952131-704783104.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا