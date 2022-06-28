الإصابات تواصل الارتفاع.. الموقف الوبائي في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2212 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 594 حالة للشفاء، و 4 وفيات بالفيروس.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012