كردستان تشكر أمريكا و 'الحلفاء'.. تأكيد على تعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل الجنرال جون برينان قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا ووفداً عسكرياً رفيع المستوى مرافقاً له، وجرت مناقشة عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وآخر خطوات توحيد قوات البيشمركة والمشاكل التي تعترض سبيل العملية ومقترح تقدم به الأمريكيون في هذا السياق".وجدد بارزاني، وفق البيان، "التعبير عن شكر وتقدير إقليم كردستان لأمريكا والحلفاء للدعم والمساندة اللذين قدموهما خلال الحرب ضد داعش وما زالوا يقدمونهما لقوات البيشمركة، مشدداً على دعم رئاسة الإقليم وحكومة كردستان لعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وتوحيد قوات البيشمركة".

من جانبه، أكد برينان، أن "أمريكا ستواصل دعمها ومساعدتها للبيشمركة لغرض جمعهم تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وتحت ظل قيادة واحدة، لتتحول إلى قوة وطنية مهنية قادرة ومتمكنة من أداء مهامها".



آخر تطورات الحرب على الإرهاب وضرورة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي واستمرار مساندة التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان، شكل محوراً آخر للاجتماع، وفق البيان.