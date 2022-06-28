لمحاربة البيروقراطية.. الكمارك تعلن توحيد إجراءاتها الكمركية

وبين، أن هذه الخطوة جاءت "لمحاربة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والعمل بكمرك واحد فقط هو كمرك ساحة الترحيب الكبرى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء".

وقال الزبيدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهيئة العامة للكمارك قامت بتوحيد اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 90 لسنة 2020 بكمرك ساحة الترحيب الكبرى في أم قصر".

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير الهيئة العامة للكمارك، شاكر الزبيدي، اليوم الثلاثاء، توحيد إجراءاتها الكمركية؛ بهدف القضاء على الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

محمد يوسف

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