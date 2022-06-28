انت الان تتابع خبر لمحاربة البيروقراطية.. الكمارك تعلن توحيد إجراءاتها الكمركية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير الهيئة العامة للكمارك، شاكر الزبيدي، اليوم الثلاثاء، توحيد إجراءاتها الكمركية؛ بهدف القضاء على الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
وقال الزبيدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهيئة العامة للكمارك قامت بتوحيد اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 90 لسنة 2020 بكمرك ساحة الترحيب الكبرى في أم قصر".
وبين، أن هذه الخطوة جاءت "لمحاربة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والعمل بكمرك واحد فقط هو كمرك ساحة الترحيب الكبرى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء".
وبين، أن هذه الخطوة جاءت "لمحاربة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والعمل بكمرك واحد فقط هو كمرك ساحة الترحيب الكبرى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء".