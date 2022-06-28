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رسميا.. زيدان اقبال لاعب مانشستر يونايتد حتى 2025

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-28 | 14:41

رسميا.. زيدان اقبال لاعب مانشستر يونايتد حتى 2025

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعبه العراقي زيدان إقبال بشكل رسمي.
وقال مانشستر يونايتد، في بيان على موقعه الرسمي: "يسر النادي الإعلان عن توقيع زيدان إقبال على عقد جديد طويل الأمد، سيبقيه في مانشستر يونايتد حتى حزيران 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

وأضاف: "ظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، والذي انضم إلى أكاديمية النادي في سن التاسعة، لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة يونج بويز بدوري أبطال أوروبا في كانون الأول الماضي على ملعب أولد ترافورد".


واختتم: "مثل زيدان إقبال منتخب العراق، وشارك معه في مباراتين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم".

فيما قال زيدان في تصريح صحفي بعد توقيعه العقد الجديد "انا سعيد بتمديد وقتي في هذا النادي الرائع".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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