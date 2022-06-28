قائد الجيش البريطاني يؤكد أنه على الناتو الاستعداد للدفاع عن أراضيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس هيئة الاركان العامة البريطانية الجنرال باتريك ساندرز، إنه يجب على بريطانيا وحلفائها الغربيين "الاستعداد بشكل لا شك فيه للقتال" في حال شنت روسيا هجوماً على دولة عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو).



ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن ساندرز القول إنه من المرجح أن تخرج روسيا من الصراع في أوكرانيا كتهديد أكبر للأمن الأوروبي.

وقال في أول خطاب له منذ توليه منصبه إنه من الأساسي أن تكون قوات الناتو في مواقعها لردع أي "اغتصاب للأراضي" في المستقبل من جانب الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

ويأتي خطابه في الوقت الذي يعد فيه قادة دول الناتو المجتمعين لحضور قمة في مدريد لزيادة أعداد القوات التي على أهبة الاستعداد إلى أكثر من 300 ألف جندي.

وشبه ساندرز الوضع الحالي بما كان قبل الحرب العالمية الثانية، قائلاً إن "عدوان بوتين الوحشي" على أوكرانيا يمثل أعظم تهديد للسلام والديمقراطية الأوروبية منذ عقود.

وقال: "هذه لحظة 1937 بالنسبة لنا، نحن لسنا في حرب، ولكن علينا التحرك سريعاً بحيث لا ننجر إليها عبر الاخفاق في احتواء التوسع الإقليمي".