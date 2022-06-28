شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة للنواب: لدينا 9 ورش إنتاجية ولكن نحتاج لعمالة مؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تمتلك 9 ورش إنتاجية ولكن ليس لديها العمالة المدربة والمؤهلة لتشغيل تلك الورش خاصة وأن بعض الورش تحتاج إلي إعادة تأهيل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة 39 طلب إحاطة مقدمة من نواب محافظة البحيرة .

وأضاف المحافظ أنه لا يمتلك قرارا بالتعيين لعمالة مدربة ومؤهلة لتشغيل تلك الورش، ولذلك قامت المحافظة بالعمل علي تأجير تلك الورش وبلغت القيمة الإيجارية للورش التي تتواجد بمركز إيتاي البارود 4 مليون ونصف المليون جنيه سنويا، أما الورش التي تتواجد في شبراخيت فالمحافظة قامت بتأجيرها بمبلغ 5 مليون جنيه سنويا، وهو ما يعني أن إجمالي تأجير تلك الورش يقارب 10 ملايين جنيه سنويا.

وأشار المحافظ إلي أن هناك مراكز لتدريب الشباب تابعة لوزارة القوي العاملة في بعض قري محافظة البحيرة لتدريب الشباب علي الحرف وهي مراكز متنقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك ردا علي طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عرفات بشأن عدم استغلال وتشغيل الورش الموجودة بالوحدات المحلية بمركزي اتياي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة.