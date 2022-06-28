شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة للنواب: تكلفة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة يبلغ 40 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة يتواجد بها منطقتين صناعيتين كبيرتين، الأولى فى منطقة وادى النطرون وتبلغ مساحتها 498 فدانا، وتم تقسيمها إلى 890 قطعة تم تخصيص 474 قطعة، وباقي 416 قطعة لم يتم تخصيصهم لأى من الأفراد أو رجال الأعمال، وهو ما يعنى أن لدينا فرص لأى فرد يتقدم لتخصيص تلك القطع.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، ردا علي طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحوفي بشأن إنشاء منطقة صناعية بدمنهور، أن المنطقة الصناعية الثانية تتواجد في حوش عيسي وتبلغ مساحة تلك المنطقة 341 فدانا بإجمالي 459 قطعة تم التخصيص منها 127 قطعة للمستثمرين، وباقي 368 قطعة تم طرحهم للتخصيص.

وتابع المحافظ، قائلا: المحافظة تعج بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيها ومن غير المنطقي أن يكون هناك قطع ومساحات بالمناطق الصناعية لم يتقدم عليها أحد ونقوم بإنشاء مناطق صناعية جديدة في دمنهور هذا أمر يعد إهدارا للمال العام وكذلك لموارد المحافظة، خاصة وأن المناطق الصناعية تحتاج لأموال كثيرة للترفيق وغير ذلك.

وأشار المحافظ إلى أن وجود مناطق صناعية في كل من وادي النطرون وحوش عيسي أدي إلي خفض البطالة بالمحافظة من 11 % إلي 3 %، خاصة وأن فرص العمل أصبحت متوفرة في ظل مشروعات حياة كريمة والتي أنفق عليها أكثر من 40 مليار جنيه بالمحافظة، كما قامت المحافظة باستثمارات بلغت 80 مليار جنيه.

وأضاف أن المحافظة تتمتع بشبكة طرق جيدة جدا ومن السهل التنقل بين مراكزها وقراها وهو ما يجعل خطوط الربط متوفرة، وكشف المحافظ عن وجود مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوش عيسي وتبلغ مساحة الوحدة فيه 48 متر مربع ويضم المجمع 864 وحدة، كما تم إنشاء محطة كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والمجمع بحوش عيسي بتكلفة 40 مليون جنيه.

كما كشف المحافظ عن تخصيص مقر دائم لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة لخدمة المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.