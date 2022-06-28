28 يونيو , 2022 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب). وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين قصف القوات الروسية مركز تسوّق في وسط أوكرانيا بـ«الرعب المطلق»، داعياً الشعب الروسي إلى «رؤية الحقيقة» كما هي. وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوّق والنيران تلتهمه «إننا نشاطر عائلات الضحايا آلامهم»، مؤكّداً أنّه يشعر بـ«الغضب إزاء مثل هذا الخزي».

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعتبر قصف مركز تسوّق أوكراني «رعباً مطلقاً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.