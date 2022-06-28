28 يونيو , 2022
تسرّب غاز الكلورين في العقبة (أ ف ب).
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء أن «الوضع في العقبة «تحت السيطرة» بعد تسرّب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في الميناء، بينما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادثة إلى 13 شخصاً.
وذكر مركز الأزمات الحكومي في بيان مساء الإثنين أن غاز الكلورين تسرّب في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على المادة، مشيراً إلى وفاة 12 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب.
لكن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول أعلن الثلاثاء أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 13 شخصاً وأكد أن عدد المتواجدين في المستشفيات حالياً 123 مصاباً.
من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن «العمل سيستأنف بموانئ العقبة كافة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي».
وأكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي «انحسار تأثير الغاز المتسرب».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسرّب غاز الكلورين... رئيس وزراء الأردن: الوضع في العقبة «تحت السيطرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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