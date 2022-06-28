شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يؤكد أن الهجوم الروسي على مركز تسوق جريمة حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجوم الروسي الذي وقع هذا الأسبوع على مركز تسوق في أوكرانيا "جريمة حرب" وإن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.



وأضاف ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا "لا يمكن لروسيا ولا يجب عليها أن تكسب هذه الحرب".

وبحث عمال الإطفاء والجنود اليوم الثلاثاء، عن ناجين تحت أنقاض مركز تجاري في أوكرانيا، حيث قالت السلطات إن 36 شخصاً ما زالوا مفقودين بعد هجوم صاروخي روسي أودى بحياة ما لا يقل عن 18 شخصاً