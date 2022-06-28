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مستشار ألمانيا يؤكد أن قمة السبع أثبتت قوة الدول الديمقراطية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أثبتت قوة الدول الديمقراطية.

 

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن نتائج القمة أظهرت " القوة الكبيرة للتحالفات الديمقراطية".

 

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن "إلماو كان جيدا للغاية بالنسبة لمجموعة السبع وللدول التي تعاونت هنا مع بعضها البعض" مشيراً إلى أن دول المجموعة استغلت الوقت بشكل جيد.

 

ورأى شولتس أنه كان من المهم أيضاً ألا يقتصر الحضور على دول المجموعة وحسب حيث شاركت دول أخرى في القمة مثل الهند واندونيسيا والأرجنتين والسنغال وجنوب إفريقيا.

 

وتحدث شولتس عن صياغة توافقات جديدة لافتاً إلى أن الحوار كان "متكافئاً لأن هذا مهم جداً جداً".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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