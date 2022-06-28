شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تكشف شرط إنهاء الحرب على أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين، الثلاثاء، إن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد".

وتابع: "يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".