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موسكو تكشف شرط إنهاء الحرب على أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

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قال الكرملين، الثلاثاء، إن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.

 

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد".

 

وتابع: "يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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