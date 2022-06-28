بعد ظهور دليل جديد.. لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تنعقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

دعت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 ، إلى جلسة استماع مفاجئة الثلاثاء "لتقديم دليل تم الحصول عليه مؤخرا وتلقي شهادة شهود"، وفقاً لبيان.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجلسة، تم الإعلان، رغم أن اللجنة قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم التوقف مؤقتاً حتى الشهر المقبل.

ولم تحدد اللجنة الدليل الجديد والشهادة التي دفعتها لعقد جلسة الاستماع.

كانت اللجنة استجوبت يوم الخميس الماضي مخرج الأفلام الوثائقية البريطاني أليكس هولدر، بشأن لقطات كانت لديه للرئيس السابق دونالد ترامب بعد الانتخابات والفترة التي أدت إلى اعتداء أنصاره على الكابيتول.