شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط لوفد النواب: أصحاب المشروعات الصغيرة يواجهون صعوبة فى تسويق منتجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط، وذلك بحضور نواب المحافظة وأعضاء الوفد وممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبعد ترحيبها بالوفد البرلمانى، قالت الدكتورة منال عوض، إن هناك مشكلات تواجه صغار المصنعين والمستثمرين تتعلق بالدعاية والتسويق والترويج لمنتجاتهم، لافتة إلى أن هناك إقبالا كثيفا على معرض "صنع فى دمياط" للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبدوره، قال حسام شبكة، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، إن حجم التمويل الذى أنفقه الجهاز منذ عام 2014 يبلغ نحو 709 مليون جنيه، لافتا إلى وجود معاناة من توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "وفقا لآخر مسح كان هناك 6600 مشروع صناعى غير مرخص بمحافظة دمياط، وتم تغطية 2000 مشروع ميدانيا، 60 منهم تم توفيق أوضاعهم وتم إنذار الباقى من أجل توفيق أوضاعهم، وتوعيتهم بأهمية توفيق الأوضاع والإعفاءات والحوافز التى سيتمتع بها".

جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم نواب دمياط، ضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى.