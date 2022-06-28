شكرا لقرائتكم خبر عن "توصية برلمانية" بضم قرية عرابة أبيدوس للخريطة السياحية للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، بضم قرية عرابة أبيدوس إلى الخريطة السياحية للدولة المصرية".

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن "ضم قرية عرابة أبيدوس إلى الخريطة السياحية للدولة المصرية".

وبشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الدابي بشأن "تطوير قصور الثقافة بالبحر الأحمر ومناقشة، أوصت اللجنة التنسيق ما بين المحليات ووزارة الثقافة للعمل على تطوير وصيانة قصور بالبحر الأحمر".

وبشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن "إنشاء قصر ثقافة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط" أوصت اللجنة المحافظة توفير قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة بمركز القوصية".