شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة للنواب: استطعنا حل مشكلة الكثافة الطلابية بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشيني، بشأن استغلال جزء من الأرض المقام عليها مدرسة أحمد يونس بالنجيلة مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة، ومساحتها 7000 متر لإنشاء مشروعات ذات نفع عام عليها لخدمة المواطنين (مكتب بريد، وسجل مدني، وسوق تجارى، وموقف عام، ومبنى خدمات متكاملة) خاصة أنها أرض غير مستغلة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة .

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه استطاع حل مشكلة الكثافة الطلابية داخل المحافظة، من خلال توفير المدارس فى كل مكان.

وأشاد المحافظ بأهالى محافظة البحيرة والمشاركة الاجتماعية، قائلا: "لدينا تبرعات لإنشاء مدارس أكبر من حجم الميزانية المخصصة لذلك" .

وقال محافظ البحيرة، إن التوسعات للمدرسة موضوع الطلب متوفرة، وإن المحافظة تقدم الصيانة بشكل دورى للمدرسة.

وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة بتخصيص قطعة أرض مقام عليها مدرسة تؤول ملكيتها لمكتب تشغيل الخريجين بقرية النجيلة مركز كوم حمادة –محافظة البحيرة، وتبلغ مساحتها 5000 لصالح هيئة الأبنية التعليمية، واستغلال باقي المساحة للنفع العام.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن وزارة التربية والتعليم سوف تقدم تقريرا عن حاجة المحافظة من ناحية المدارس، سواء بناء أو تطوير.