شكرا لقرائتكم خبر عن 25 وزيرا شاركوا بدور الانعقاد الثانى لـ"الشيوخ".. حصاد المجلس بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك 25 وزيرا بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ واجتماعات اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، وفقا لما أعلنه المجلس من حصاد أعمال وإنجازات، ومن أبرز الوزراء الذين شاركوا الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وغيرهم.

وقد أعلن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد الثاني وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

ووفقا للمادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنص على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.