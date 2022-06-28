شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" توافق على إنشاء مدرستى تربية فكرية وتعليم أساسى فى البلينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، وحضور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مدرسة فكرية متكاملة داخل مركز البلينا، وتضمن الاقتراح الثانى إنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل قرية بنى حميل مركز البلينا.

أكد النائب أحمد فوزى، خلال عرضه الاقتراح برغبة الأول أنه نظراً لاحتياج مركز البلينا إلى إنشاء مدرسة فكرية متكاملة وفى ظل اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة فإن إنشاء المدرسة يحقق حلم الكثير من أهالى القرى والمراكز للحصول على هذه الخدمة الهامة التى يدعمها ويساندها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة الرشيدة وبما أن مركز البلينا يضم أكثر من 600 ألف نسمة ولا يوجد داخل المركز أى مدرسة فكرية تهتم بالشباب أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، فكان من اللازم إنشاء المدرسة سالفة الذكر.

وأضاف النائب فى الاقتراح برغبة الثانى أنه أصبح من الضرورى إنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل قرية بنى حميل مركز البلينا، حيث أن القرية بها كثافة سكانية كبيرة، وأيضا كثافة فى الفصول، مما يترتب علية التأثير السلبى على العملية التعليمية.

من جانبة أكد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج أن المحافظة ليس لديها مانع من إقامة المدرستين فى الأراضى المتاحة من أملاك الدولة.

وأكد نائب التنسيقية" أحمد فوزى توفيره القطعتين أرض لإنشاء المدرستين على أن يقدم مخاطبه للمحافظ يحدد الموقعين فى الأراضي التابعة والمملوكة للدولة.

وأكد عطا محمد عن هيئة الأبنية التعليمية أنه لامانع لدى الهيئة من إنشاء المدرستين خاصة وأن عدد الدارسين بمدرسة التربية الفكرية بجرجا 43 طالبا وتبعد 25 كيلو عن البلينا، موضحا أن الكثافة المحددة للفصل 5 طلاب، ومن هنا نوافق على إنشاء المدرسة بوجود 43 طالبا من البلينا.