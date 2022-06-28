28 يونيو , 2022 مقتل عدة أشخاص وإصابة 50 بعد خروج قطار عن مساره بولاية ميزوري الأميركية أفادت خدمة السكك الحديدية للركاب في الولايات المتحدة (أمتراك) أن قطاراً تابعاً لها خرج عن مساره في شمال ولاية ميزوري الأميركية الإثنين بعد اصطدامه بشاحنة عند تقاطع، في حين ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين.

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