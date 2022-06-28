28 يونيو , 2022
تفشي جدري القردة (أ ف ب).
أعلنت منظمة الصحة العالمية في إفادة يوم الإثنين أنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.
وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو حزيران، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: إصابات جدري القردة ترتفع إلى أكثر من 3400 على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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