وزيرا خارجية عُمان ومصر يؤكدان أهمية حلّ النزاعات بالطرق السلمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزيرا خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ومصر سامح شكري أهمية حلّ النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بقصر العلم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطنة حالياً، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء.

وأكد الجانبان عمق العلاقات بين البلدين وضرورة العمل على تطويرها في مختلف مجالات التعاون خاصّة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعلمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.