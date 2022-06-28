رئيس وزراء باكستان يؤكد أن مشاكلتهم الاقتصادية تتطلب حلولاً تكتيكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء، إن السيناريو الاقتصادي الحالي لباكستان يتطلب حلولاً تكتيكية لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وأكد على تجاوز السياسة من أجل حل المشكلات المالية التي تواجه البلاد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.



وأوضح رئيس الوزراء أن الاعتماد على الذات اقتصادياً هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية والازدهار، مضيفا أن باكستان تواجه الكثير من التحديات الخارجية والداخلية التي تفاقمت بسبب الدورة الفائقة للسلع الاساسية والوضع الجيوسياسي.

وقال إن التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة القائمة على الزراعة والصادرات، هو أمر ضروري لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويواجه الاقتصاد الباكستاني أوضاعاً مالية متدهورة في ظل ارتفاع تكاليف السلع وزيادة الواردات، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى أقل من 10 مليارات دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لفترة تقل عن شهرين.