شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلي فخامتكم أسمي أيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي كانت ومازالت علامة فارقة في تاريخ الوطن جسدت ملحمة شعبية قادها المصريون بخروجهم في انتفاضة ضد قوي الظلام والشر حتي استعاد الوطن هويته وقد كنتم يا فخامة الرئيس ومازلتم أمل هذا الشعب الحر الأبي".

وتابع: وإذ انتهز هذه المناسبة متوجها إلي المولي عز وجل بالدعاء أن يعيدها علي سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلي الوطن الغالي بالرقي والازدهار .

حفظكم الله ورعاكم وسدد علي طريق النصر خطاكم ...