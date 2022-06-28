شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: 30 يونيو أنقذت مصر من الأخونة ومحاولات انتزاعها من هويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم وفي القلب منه قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلا: "هذا اليوم الذي خرج فيه المصريون بكل الطوائف لاسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية ليصبح طوق النجاة لهذا الوطن."

وقال "الجندي"، إن جماعة الإخوان عملت على مدار عام من الحكم، على تفكيك مفاصل الدولة المصرية، والعبث بمقدرات هذا الوطن، تعريض أمنه القومي للخطر، فكانت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار، وتعيد الأمل للملايين من الشعب المصري، الذين رفضوا انتزاع مصر من هويتها وثقافتها، وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القوات المسلحة كانت لها دورا مهما في هذه الثورة، بعد الانحياز الكامل لاختيار الشعب، وحمايته ضد المخططات الإخوانية التى لم تمانع في إراقة دماء المصريين في مقابل الحفاظ على كرسي الحكم، وهو ما رفضته القوات المسلحة التى نزلت إلى الشوارع لحماية الإرادة الشعبية.

وتابع "الجندي"، قائلا:" بعد 8 سنوات من إقصاء الجماعة الإرهابية نحتفل بانجازات مصرية لا حصر لها على جميع المستويات تحت قيادة وطنية مخلصة هدفها الوحيد مصلحة هذا الوطن وتحقيق الحياة الكريمة للشعب المصري".

وأكد النائب على أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، لازالت تحاول ضرب استقرار هذا الوطن من آن لآخر من خلال إثارة الفتن، والإشاعات، وهو ما يتطلب التصدي له، وعدم الالتفات لما يثار، والالتفاف حول القيادة السياسية ومنحها الثقة لاستكمال خطة التنمية التى بدأت الدولة في تنفيذها وأشادت بها المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم.