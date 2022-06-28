شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : استئناف حركة الموانئ والمِلاحة بشكل كامل في العقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة العقبة جنوبي البلاد، واستئناف حركة الموانئ والمِلاحة بشكل كامل بعد حادثة تسرّب غاز الكلورين السام من صهريج في الميناء الرئيس أمس، مشدداً أن الوضع بات تحت السيطرة.

وقال رئيس الوزراء الأردني في تصريحات صحفية: لم يعُدْ هناك أيُّ خطرٍ لانتشار غاز الكلورين السام والمنطقة أصبحت آمنة تماماً، مشيراً إلى أنه تم إزالة جميع الأطواق الأمنيَّة والاحترازيَّة التي كانت قد وُضِعت أمس على مداخل مدينة العقبة، وأن الهواء أصبح سليماً بشكل تامّ بعد فحوصات أجرتها جميع الفرق المختصَّة.

وكانت أعداد الوفيات ارتفعت جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصاً، فيما أصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمّان.