شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة قاتل طالبة المنصورة : اعترافات تفصيلية بالجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت محكمة جنايات المنصورة، اليوم محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف ، والذي اعترف في الجلسة الأولى بارتكاب جريمة القتل.

ووفق ما جاء بتحقيقات النيابة العامة التي حصلت عليها وسائل إعلام محلية، عقد المتهم محمد عادل العزم على قتل نيرة، انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

كما أضاف المتهم أنه رغم توقيعه تعهدا بعدم التعرض لها، غير أنه كان يريد أن يأخذ حقه منها، قائلاً: "كان في دماغي إني آخد حقي منها".

فوضع مخططاً لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة لتنفيذ الجريمة.

يذكر أن مدينة المنصورة كانت شهدت جريمة بشعة يوم 20 يونيو الحالي، حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين الطالب محمد عادل وزميلته نيرة أشرف، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطالب بذبح نيرة من رقبتها، ما أدى إلى سقوطها جثة هامدة على الفور.