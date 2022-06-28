شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: نحن بحاجة إلى نظام دفاع صاروخي قوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عبر الهاتف بأن بلاده بحاجة لأنظمة دفاع صاروخي لصد الهجمات الروسية.

وفي تعليقات على تويتر قبل قمة حلف شمال الأطلسي، قال زيلينسكي "أجريت محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج. نسقنا المواقف عشية قمة الحلف في مدريد. شددنا على أهمية وجود نظام دفاع صاروخي قوي لأوكرانيا لصد الهجمات الروسية الإرهابية".