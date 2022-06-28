شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تعزي الأردن في ضحايا تسرب الغاز في ميناء العقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لملك وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية في الضحايا الذي قضوا جرّاء تسرب صهريج الغاز، وتسبب في وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وعبّر الأمين العام عن وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة الأردنية في هذه الظروف العصيبة، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ مملكة الأردن وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار.