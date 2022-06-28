شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تطالب الناتو بتوفير نظام دفاع صاروخي قوي.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عبر الهاتف بأن بلاده بحاجة لأنظمة دفاع صاروخي لصد الهجمات الروسية.



وفي تعليقات على تويتر قبل قمة حلف شمال الأطلسي، قال زيلينسكي: "أجريت محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، نسقنا المواقف عشية قمة الحلف في مدريد، شددنا على أهمية وجود نظام دفاع صاروخي قوي لأوكرانيا لصد الهجمات الروسية الإرهابية".