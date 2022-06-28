الأردن يؤكد وقف العمل بصوامع العقبة لفحص الحبوب بعد حادثة الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول أردني، وقف العمل في صوامع محافظة العقبة، جنوب البلاد، الإثنين والثلاثاء، لفحص الحبوب المخزنة والتأكد من سلامتها، بعد حادثة انفجار صهريج محمل بغاز سام، حسب قناة المملكة شبه الرسمية.



وارتفع عدد قتلى انفجار صهريج غاز في ميناء العقبة، إلى 12 شخصاً و260 إصابة، وفق بيان للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأوضح الطراونة أن الصوامع تبعد هوائياً 600 متر لكن على أرض الواقع هي بعيدة أكثر من كيلو متر من مكان الانفجار، مؤكداً أن الصوامع إسمنتية محكمة الإغلاق.

وأعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ، بعد الحادثة، وأرسلت فرقاً طبية من العاصمة إلى العقبة، كما توجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين إلى الموقع للوقوف على حيثيات الحادثة.

وكشف مسؤولون أن المادة التي تسربت غاز الكلورين، وهو غاز أصفر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيِّضة، وهو أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريباً، وبذلك فهو يتجمع في المناطق المنخفضة، وغير قابل للانفجار، إلا أنه قد يعزِّز الانفجار للمواد الأخرى، وفق المركز الإقليمي لصحة البيئة (CEHA) وهو مركز متخصص لمنظمة الصحة العالمية في الصحة البيئية.