بعد حادث تسرب غاز سام.. رئيس الحكومة الأردني يكشف عن الأوضاع في محافظة العقبة

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع في محافظة العقبة، وذلك بعد مصرع وإصابة المئات جراء حادث تسرب غاز سام أمس الاثنين.

وفي تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أكد الخصاونة أن "الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظة العقبة وتم استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل بعد حادثة تسرب غاز سام من صهريج في الميناء"، مؤكداً أن "الوضع بات تحت السيطرة".

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن "الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين".

وأمس الاثنين، تسبب حادث تسرب غاز سام من صهريج بأحد موانئ العقبة في مقتل 13 شخصاً، وإصابة المئات، بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمان، وفق ما أكدت السلطات الأردنية.