شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. 7682 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان 7682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و624 ألفا و556، والوفيات إلى 30 ألفا و190 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.