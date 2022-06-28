28 يونيو , 2022
قصف مركز تسوّق أوكراني (أ ف ب).
دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية، وفق ما أفادت رئاسة الهيئة الأممية الإثنين، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد مساء الثلاثاء.
وقال متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنّ الضربة الصاروخية التي استهدفت مركزاً تجارياً في مدينة كريمنتشوك بوسط البلاد «هي المحور الرئيسي» للاجتماع المقرّر عقده الثلاثاء.
وأضاف المتحدث أنّ «القصف في جميع أنحاء كييف» الأحد والذي طال مجمّعاً سكنياً ستتم مناقشته أيضاً خلال الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.