جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا

قصف مركز تسوّق أوكراني (أ ف ب).

دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية، وفق ما أفادت رئاسة الهيئة الأممية الإثنين، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد مساء الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنّ الضربة الصاروخية التي استهدفت مركزاً تجارياً في مدينة كريمنتشوك بوسط البلاد «هي المحور الرئيسي» للاجتماع المقرّر عقده الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أنّ «القصف في جميع أنحاء كييف» الأحد والذي طال مجمّعاً سكنياً ستتم مناقشته أيضاً خلال الاجتماع.