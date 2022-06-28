تطورات الحالة الصحية للفنان راشد الماجد

وبرر حسن طالب، مدير أعمال الفنان راشد الماجد، سبب غيابه عن المشاركة في الحفلات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه يعيش فترة راحة نتيجة ظهور بعض المتاعب لديه، بعد حفله الأخير.

وتابع حسن طالب أن الفنان راشد الماجد ظهر على المسرح وعليه علامات التعب، لذلك قرر أخذ قسط من الراحة، وهذا سبب غيابه عن حفلات موسم الصيف.



وأضاف حسن طالب: "راشد الماجد يتعافى الآن، لكي يستطيع العودة للمسرح بالشكل الذي يرضاه، كما أنه لن ولم يشارك في حفلات زفاف وأجل جميع مشاريعه بسبب ضبط وعدم إرهاق أحباله الصوتية".

وأشار إلى أن غيابه سوف يستمر خلال هذا الصيف، لكن العودة قد تكون في الشتاء القادم أو مع بداية العام الجديد.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان راشد الماجد على المسرح كان في شهر يناير الماضي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كان آخر ظهور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال رسالته التي وجهها للفنان عبدالمجيد عبدالله، بعد عودة الأخير للحفلات الغنائية عقب غياب استمر لـ5 سنوات.

