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طالب يصيب عميد كلية وحارسه الشخصي بإطلاق نار داخل جامعة في أربيل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- أربيل
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن طالباً أصاب عميد إحدى الكليات داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عميد كلية العلوم السياسية كاوان اسماعيل وحارسه الشخصي، أًصيبا بإطلاق نار من قبل طالب داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيق بالحادثة ما زال مستمراً، لكشف مزيد من التفاصيل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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