طالب يصيب عميد كلية وحارسه الشخصي بإطلاق نار داخل جامعة في أربيل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عميد كلية العلوم السياسية كاوان اسماعيل وحارسه الشخصي، أًصيبا بإطلاق نار من قبل طالب داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيق بالحادثة ما زال مستمراً، لكشف مزيد من التفاصيل".

