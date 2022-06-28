انت الان تتابع خبر طالب يصيب عميد كلية وحارسه الشخصي بإطلاق نار داخل جامعة في أربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- أربيل
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن طالباً أصاب عميد إحدى الكليات داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عميد كلية العلوم السياسية كاوان اسماعيل وحارسه الشخصي، أًصيبا بإطلاق نار من قبل طالب داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل".
وأشار المصدر إلى أن "التحقيق بالحادثة ما زال مستمراً، لكشف مزيد من التفاصيل".
وأشار المصدر إلى أن "التحقيق بالحادثة ما زال مستمراً، لكشف مزيد من التفاصيل".