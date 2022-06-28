بغداد.. القبض على مبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم تدفع له مبلغ من المال قدره عشرة آلاف دولار أمريكي".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وتم التوصل إلى المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود".

وتابع: "ولدى إجراء التحقيق مع المتهم، اعترف صراحة بقيامه بابتزاز الفتاة ومساومتها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية، حيث تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

