ريال مدريد فرصة الأخيرة لهازارد

وبحسب صحيفة "سبورت 1" فإن الموسم الجديد سيكون الفرصة الأخيرة لهازارد داخل سانتياجو برنابيو، بعد 3 مواسم مخيبة للآمال بسبب الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني.

وقد يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، على هازارد في صناعة الألعاب، خاصة مع شغل الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، لمركزي الجناح.

ويرتبط نجم تشيلسي السابق بعقد مع الريال حتى صيف 2024، وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى البريميرليج، من بوابة البلوز أو آرسنال.