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ريال مدريد فرصة الأخيرة لهازارد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-28 | 08:50

ريال مدريد فرصة الأخيرة لهازارد

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منح ريال مدريد لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، فرصة أخيرة لاستعادة الثقة في الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي.
وعانى هازارد من توالي الإصابات، منذ انتقاله لريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من مقابل 100 مليون يورو، ولم يستطع ترك أي بصمة مع الميرينجي.

وبحسب صحيفة "سبورت 1" فإن الموسم الجديد سيكون الفرصة الأخيرة لهازارد داخل سانتياجو برنابيو، بعد 3 مواسم مخيبة للآمال بسبب الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني.

وقد يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، على هازارد في صناعة الألعاب، خاصة مع شغل الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، لمركزي الجناح.

ويرتبط نجم تشيلسي السابق بعقد مع الريال حتى صيف 2024، وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى البريميرليج، من بوابة البلوز أو آرسنال.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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