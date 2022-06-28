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انت الان تتابع خبر غبار 'خفيف' في بعض المناطق.. توقعات طقس العراق لأربعة أيام مقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في عموم مناطق العراق لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى أن حركة الرياح ستسبب غباراً "خفيفاً".
وذكرت الهيئة في جداول وردت لـ الخليج 365، أن "الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون صحواً، وبالوسطى سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".
ووفق توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة ستكون متفاوتة بالارتفاع والانخفاض خلال الأيام الأربعة المقبلة.
أدناه توقعات الهيئة:
ووفق توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة ستكون متفاوتة بالارتفاع والانخفاض خلال الأيام الأربعة المقبلة.
أدناه توقعات الهيئة: