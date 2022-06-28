غبار 'خفيف' في بعض المناطق.. توقعات طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

وذكرت الهيئة في جداول وردت لـ الخليج 365، أن "الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون صحواً، وبالوسطى سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في عموم مناطق العراق لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى أن حركة الرياح ستسبب غباراً "خفيفاً".

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012