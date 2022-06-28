ما سبب استقالة هاني شاكر؟

وذلك على خلفية ما حصل من المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست عازفى الإيقاع، وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية، بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وكانت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد قالت إن هانى شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش كارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.

وكان من الحضور أحمد رمضان، عضو مجلس إدارة النقابة، وعدد آخر من القائمين على النقابة، ومحامى حسن شاكوش الذى جاء برفقه موكله.